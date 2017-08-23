Из-за тайфуна на юге Китая погибли три человека, еще 30 получили травмы

Как минимум три человека погибли, около 30 получили травмы, а двое числятся пропавшими без вести в результате удара тайфуна по южным китайским провинциям и Гонконгу, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Саут Чайна морнинг пост».

Многие отели Макао закрылись и прекратили бронирование номеров на двое суток из-за перебоев в электричестве и водоснабжении. Тем постояльцам, которые уже находятся в гостиницах, рекомендовано не покидать номера.

В Гонконге порывы ветра повалили деревья, улицы города оказались частично затоплены. В результате многие общественные учреждения, компании и учебные заведения оказались закрыты, также отменены около 400 авиарейсов и прервано транспортное движение и сообщение с Макао и близлежащими островами.

Гонконгская метеорологическая обсерватория выпустила предупреждение наивысшего 10-го уровня в связи со стихийным бедствием.