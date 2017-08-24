МЧС отправило в Донбасс колонну фур с грузом лекарств и учебников

Утром 24 августа в Донбасс отправилась 68-я гуманитарная колонна МЧС, сообщает ведомство. Белые грузовики везут в Донецкую и Луганскую области около 750 т гуманитарных грузов, в том числе детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебную литературу для подготовки к новому учебному году, информирует МЧС.

Все грузовики выехали из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. По дороге колонна традиционно разделится на две части: грузовики пересекут границу через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».