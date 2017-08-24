Минобороны рассказало о пролете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Тихим океаном

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С и самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50 провели плановые полеты над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Это «Интерфаксу» сообщили в департаменте информации Минобороны России. При этом Ту-95МС дозаправились в воздухе. На отдельных этапах полета ракетоносцы сопровождались самолетами ВВС Южной Кореи и Японии.

Летчики дальней авиации по ранее утвержденному плану регулярно летают над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана, вылетая как с базовых, так и с оперативных аэродромов, напомнили в министерстве. Там заверили, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств при этом не нарушаются.