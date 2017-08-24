«Левада»: смерть Глаголевой стала самым запомнившимся событием месяца для россиян

Каждый четвертый россиянин (25%) назвал смерть актрисы Веры Глаголевой самым запомнившимся событием последнего месяца, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». В первую пятерку рейтинга попали рост цен / обесценивание денег / ухудшение уровня жизни (23%), введение новых санкций США в отношении России и обострение отношений между США и КНДР (по 21%), уход Андрея Малахова с «Первого канала» (19%).

Еще 17% россиян запомнили наводнение в Приморье, 12% — аварию на шахте «Мир» в Якутии, столько же отметило в числе ярких событий празднование Дня ВДВ. Каждый десятый включил в список отпуск президента Владимира Путина в Туве и его рыбалку и установление теплой погоды / жары в Центральной части России (по 11%).

О высылке американских дипломатов из России сказали 9% респондентов, о терактах в Испании — 8%. По 7% назвали в числе самых запомнившихся событий скандал вокруг поставок в Крым турбин Siemens, стрельбу в Мособлсуде во время слушания дела «банды ГТА», задержание террористов, планировавших устроить взрывы в Москве.

Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. События не зачитывались респондентам, они сами называли события, которые запомнили. Опрос был проведен до того, как стало известно о крупном пожаре в Ростове-на-Дону и задержании режиссера Кирилла Серебренникова.