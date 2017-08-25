Из-за выброса газов на ракетном катере Тихоокеанского флота погиб контрактник

На Тихоокеанском флоте во время учений из-за нештатной ситуации погиб матрос-контрактник, еще одному потребовалась госпитализация. Как сообщил «Интерфаксу» представитель Тихоокеанского флота (ТОФ), это случилось 24 августа в ходе плановых занятий на морском полигоне в акватории Японского моря.

В машинном отделении ракетного катера «Р-20» произошел выброс отработанных газов, в результате один человек погиб и еще один пострадал. Пострадавший доставлен в главный госпиталь ТОФ .

«Остальные члены экипажа не пострадали, материальная часть корабля находится в рабочем состоянии», - сказал представитель флота. Причины случившегося устанавливает комиссия управления флота.