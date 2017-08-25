СКР назвал причину смерти избитого у мемориала Немцова волонтера

Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека, который 23 августа умер в больнице после драки на Большом Москворецком мосту. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

В СУ СКР по Москве отметили, что, по предварительным данным, причиной смерти стала кардиомиопатия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

О смерти Ивана Скрипниченко, который охранял народный мемориал на месте гибели Бориса Немцова, сообщил еще один дежурный мемориала — Андрей Маргулев. По его словам, 15 августа вечером, когда Скрипниченко дежурил на мосту, неизвестный мужчина ударил его в нос. Вызванные полицейские напавшего не нашли, пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра волонтера отпустили домой. Позже он лег в больницу для исправления последствий перелома, а 23 августа скончался.