Австрийские СМИ сообщили о задержании девяти выходцев из Чечни

Австрийская полиция задержала девятерых мужчин по подозрению в создании преступной организации, мошенничестве и хранении наркотиков, сообщает местная Kronen Zeitung со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Вольфганга Соботки. Министр уточнил, что задержанные - выходцы из Чечни, уже начат процесс лишения их статуса беженцев.

Они обвиняются в создании преступной организации, серьезном мошенничестве, поджоге, шантаже, вымогательстве, незаконном хранении оружия и наркотиков.

В задержании участвовали 200 сотрудников правоохранительных органов, которые провели рейды по 16 адресам. Были изъяты огнестрельное и холодное оружие, наркотики, деньги, sim-карты.