При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара в доме престарелых в Красноярске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР). 34 человека эвакуированы из горящего дома, говорится в сообщении.

По данным МЧС, огонь охватил 250 кв. м площади частного дома престарелых. Пожар начался в понедельник около 11.30 по местному времени. В настоящее время огонь уже потушен. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).