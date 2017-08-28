Аксенов уволил трех руководителей районов Крыма и главу Феодосии

Глава республики Крым Сергей Аксенов предложил руководителям трех районов республики написать заявления об отставке по собственному желанию. Свои посты покинут глава Джанкойского района Александр Бочаров, Кировского Анатолий Покидченко и Красногвардейского – Владимир Ганага. Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Аксенов подчеркнул, что речь не идет о «коррупции или других нарушениях закона». Он пояснил, что коллеги не выдерживают «экстремальный ритм работы, не все могут справиться с тем объемом задач, которые нам приходится решать ежедневно и, зачастую, в ручном режиме».

Глава Крыма также сообщил, что заявления об увольнении с занимаемых должностей напишут глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель горсовета Светлана Гевчук. Аксенов решил, что местная власть «не справляется со своими обязанностями», после поездки в Феодосию. Он отметил, что город замусорен, а борьба с незаконной торговлей и незаконной застройкой ведется неэффективно.

Глава республики не исключил возможность дальнейших кадровых перестановок в городах и районах Крыма. Среди проблемных регионов он назвал Алушту.