Две новейших подлодки пополнят соединение ВМФ России в Средиземноморье

Новейшие подлодки «Колпино» и «Великий Новгород» уже прибыли в Средиземное море, где войдут в состав постоянного соединения ВМФ России, сообщил журналистам представитель Черноморского флота (ЧФ) - капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв. Эти лодки способны нести ракеты «Калибр» вместо части торпед.

«Две новейшие большие дизельные подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород", совершающие межфлотский переход с Балтийского море на ЧФ, прибыли в акваторию Средиземного моря. Подлодки следуют в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921. Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море», — сказал он.

Подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород» - пятая и шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3 (улучшенная «Варшавянка»), построенных на «Адмиралтейских верфях» для Черноморского флота. Обе подлодки спущены на воду и переданы флоту в 2016 г. В ближайшие годы серию из шести таких подлодок должен получить Тихоокеанский флот.