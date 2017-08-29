Математику Богатову суд продлил домашний арест до 7 октября

Пресненский суд Москвы продлил до 7 октября домашний арест бывшему преподавателю математики Московского финансово-юридического университета Дмитрию Богатову, который обвиняется в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Как сообщает агентство «Москва», следствие просило продлить срок действия меры пресечения на месяц и семь суток. Следователь объяснил ходатайство тем, что ему нужно дождаться заключения экспертов.

Защита просила Богатова отпустить. Сам он заявил судье, что считает незаконным ходатайство следствия о продлении домашнего ареста. «Следствие уже какой раз упоминает экспертизу, но до сих пор они ее так и не сделали», - отметил он.

Богатов был арестован 10 апреля, СКР сообщил о его задержании 6 апреля. По данным следствия, он разместил на одном из форумов в интернете тексты от имени некоего Айрата Баширова, один из ip-адресов которого совпал с адресом фигуранта. Следствие считает, что Богатов пользовался сетью Tor для сокрытия следов присутствия в интернете и осуществлял администрирование узлом связи. Защита критически оценивает выводы оперативника полиции, который из 104 ip-адресов по всему миру, с которых осуществлял выход в сеть Баширов, выбрал единственный адрес, привязанный к компьютеру в Москве. По словам следователя, «в условиях большой социальной напряженности» вменяемые Богатову действия «наносят вред социальной обстановке, так как он призывает к совершению террористических актов». В обоснование своей позиции он представил справку из ФСБ, согласно которой специалисты Института языкознания РАН предварительно обнаружили признаки призывов к терроризму в текстах, которые, по версии следствия, были размещены именно Богатовым.

24 июля суд отпустил математика под домашний арест по ходатайству следствия.