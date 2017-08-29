Суд подтвердил законность продления испытательного срока Навальному

Мосгорсуд признал законным продление на год испытательного срока политику Алексею Навальному, осужденному на 3,5 года условно по «делу «Ив Роше».

«Постановление Симоновского суда Москвы от 4 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката Кобзева - без удовлетворения», - говорится в решении суда, оглашенном во вторник.

Таким образом, решение о продлении А. Навальному испытательного срока на год, до 30 декабря 2020 г., вступило в законную силу.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 г. признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании «Ив Роше» и приговорил Навального к 3,5 года условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

4 августа Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и продлил Навальному испытательный срок на один год.