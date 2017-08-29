Олегу Навальному отказано в смягчении наказания

Орловский областной суд сегодня отказал брату оппозиционера Алексея Навального Олегу в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания по «делу "Ив-Роше" более мягким видом наказания. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Тем самым областной суд оставил в силе постановление, вынесенное ранее Урицким райсудом Орловской области.

Отказывая в ходатайстве, суд учел характеристику Олега Навального как «злостного нарушителя порядка» в колонии: 13 действующих взысканий, наложенных в том числе за хранение запрещенных предметов, отказ от работы, неповиновение представителям администрации исправительного учреждения.

Урицкий районный суд уже отказывал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении. Первый раз в июне 2016 г., второй - в феврале 2017 г. Оба раза причиной для отказа послужили непогашенные взыскания за нарушения режима.

Братья Навальные обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считало, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению», сообщали ранее в Следственном комитете России.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, Олега Навального - к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.