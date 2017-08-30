Режим ЧС введен в одном из районов Приамурья после снегопада

Пять населенных пунктов остались без энергоснабжения после снегопада в Селемджинском районе Амурской области, введен режим ЧС.

Как сообщает пресс-служба «Амурские электрические сети», мокрый снег и ветер стали причиной отключения в среду утром двух воздушных линий (ВЛ) 35 кВ Коболдо - Златоустовск и Коболдо - Токур.

«В результате без электроснабжения остались поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген. Районный центр Экимчан остался без электричества еще накануне в 19.40 (13.40 мск) из-за повреждения в муниципальных сетях. Глава района ввел режим ЧС», - говорится в сообщении.

Аварийные бригады ведут восстановительные работы. Для передвижения энергетики используют высокопроходимую технику, на связь выходят по спутниковым телефонам, поскольку никакой другой связи в тайге нет.

По предварительной информации причиной отключения двух высоковольтных линий стал мокрый снег и падение деревьев из-за пределов охранных зон. Во время дождя произошло переувлажнение почвы, и деревья под тяжестью мокрого снега были повалены с корнем.