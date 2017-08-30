ТАСС назвал возможный статус Минкультуры в деле Серебренникова

Министерство культуры может быть признано потерпевшим по уголовному делу о хищении бюджетных средств через некоммерческую организацию «Седьмая студия», сообщил ТАСС информированный источник. По его словам, в деле есть заявление министерства о хищении 68 млн руб. «руководством "Седьмой студии" при реализации проекта «Платформа» Кирилла Серебренникова. «Таким образом, Министерство культуры может быть признано по данному уголовному делу потерпевшей стороной, у которой были похищены средства и которой их надо вернуть. Но изначально дело было возбуждено не по заявлению ведомства», - рассказал он.

Минкультуры не проверяло расходование бюджетных средств, выделяемых в 2011-2014 гг., в том числе на «Платформу», сказал другой источник агентства. «Претензий со стороны Министерства культуры к Серебренникову при реализации проекта "Платформа" в тот период не было. И быть не могло, так как никаких министерских проверок не проводилось», - заявил он. По его мнению, хищения изначально могли быть обнаружены в ходе налоговых проверок и на основании оперативно-разыскных мероприятий.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 2015 г. следственным отделом Управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СКР по Москве. «Изначально в деле фигурировали два эпизода хищения денежных средств на общую сумму более 1,2 млн руб. В связи с расследованием 23 мая 2017 г. была проведена серия обысков в "Гоголь-центре", в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и по другим адресам», - напомнил источник.

По делу проходят директор Российского государственного академического театра им. Федора Волкова Юрий Итин и Нина Масляева, которые в 2011-2014 гг. были гендиректором и главным бухгалтером «Седьмой студии», бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и Итин помещены под домашний арест, Масляева и Малобродский находятся под стражей. В розыск объявлена продюсер Екатерина Воронова.