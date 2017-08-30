Песков отказался комментировать расследование Навального о своем сыне

Вернувшийся из отпуска пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что не намерен обсуждать вопросы, связанные с его семьей, детьми.

«Я это слышал. Я не пользуюсь интернетом во время отдыха, поэтому сам ничего не видел и, собственно, не хочу видеть. Мне действительно об этом рассказали мои коллеги. Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать и не намерен воспринимать хоть какую-то информацию о моей семье от кого бы то ни было», - сказал Песков.

Так он ответил на просьбу журналиста РБК прокомментировать расследование ФБК оппозиционера Алексея Навального о сыне Пескова от первого брака Николае Чоулзе. В расследовании утверждается, что Чоулз, безработный и привлекавшийся к уголовной ответственности в Великобритании, ведет роскошный образ жизни в Москве.

Касательно других публикаций, связанных с общественной деятельностью дочери Пескова Елизаветы, в том числе о якобы ее работодателе - бизнесмене Умаре Джабраилове, он сказал: «Это никак не связано [с Джабраиловым]. Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей».

Песков признал, что настороженно относится к общественным проектам дочери. «Я настороженно к этому отношусь, но ни с кем это не хочу обсуждать», - заявил пресс-секретарь президента.

«Вот интересно. А всех журналистов, которым Песков сделал это заявление, удовлетворил ответ? Ну ок типа? На нет и суда нет? Забыли-проехали?» - прокомментировал это ФБК.