Грозный: суд Абу-Даби закрыл дело российского режиссера по просьбе Кадырова

Суд Абу-Даби закрыл уголовное дело российского режиссера Арика Манукяна, сообщил сайт главы и правительства Чечни. Это решение суд принял, проявив добрую волю в ответ на просьбу Рамзана Кадырова. «Он лично обратился к представителям руководства страны, с которыми поддерживает теплые братские отношения», - говорится в сообщении администрации республики. Делом Манукяна Кадыров занялся по просьбам режиссера и его друзей.

Представители Кадырова сейчас принимают меры, чтобы освободить Манукяна от возможного штрафа. В Грозном рассчитывают, что режиссер сможет скоро вернуться домой после урегулирования всех формальностей.

Манукян обвиняется в незаконном запуске дрона. Беспилотник засекла система ПВО ОАЭ, она сообщила об этом местной службе безопасности. Иск против россиянина выдвинули минобороны, МВД, минтранс и управление гражданской авиации, напоминает сайт администрации Чечни. За это нарушение Манукяну грозило от трех лет тюрьмы и крупный штраф.

Манукян был задержан в Абу-Даби, где в мае снимал свадебное видео у Большой мечети шейха Заеда для знакомых, сообщал «Коммерсантъ». Он был задержан в июле, пять дней провел в отделе угрозыска, еще столько же - в камере предврительного заключения. Как сообщало «РИА Новости», после вмешательства российского посольства Манукяна отпустили под подписку о невыезде. Дипломаты говорили, что съемка с дрона не была согласована. «Коммерсанту» режиссер рассказывал, что дрон сначала заметили охранники мечети, они добились прекращения съемок, изъяли аппарат и вызвали полицию. После этого полицейские задержали Манукяна, его брата и родственника жениха.