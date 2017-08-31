Обвиняемый в избиении блогера Думкина высказал свою версию событий в «Пусть говорят»

Корней Макаров, которого обвиняют в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке культуры им. Горького, объяснил свои действия самообороной. Как сообщает «Интерфакс», свою версию событий он изложил в передаче «Пусть говорят». Она вышла в эфир вечером 30 августа. Ранее в тот же день Макаров был арестован. Сообщалось, что он явился с повинной в полицию 29 августа. До этого, как утверждал в суде следователь, он уезжал в Таиланд, был объявлен в розыск, вернулся в Россию и с адвокатом явился в следственные органы.

В «Пусть говорят» показали признания Макарова, сделанные в ЦПКиО. Из его слов следует, что между его знакомыми и компанией Думкина возник конфликт, который чуть не перерос в драку, и сначала они с блогером вместе разнимали его участников. Потом несколько человек решили отойти в сторону и выяснить отношения там, Макаров же сказал Думкину, что лучше дать им разобраться. После этого, по утверждению Макарова, Думкин внезапно схватил его за горло и стал угрожать. Макаров оттолкнул блогера, тот отступил на два шага назад, и Макаров инстинктивно его ударил, опасаясь нападения, утверждает он. Он заверил, что не целился никуда специально, это была «отмашка». Он признает, что ударил Думкина и готов за это отвечать, но не ждал, что тот погибнет.

Конфликт на Пушкинской набережной парка Горького случился вечером 13 августа. После короткой перепалки молодой человек ударил 25-летнего Думкина, который упал на асфальт. При падении Думкин получил тяжелую травму головы, от которой позже умер в больнице. Сообщалось, что поводом для конфликта мог стать внешний вид Думкина.