1 сентября утром станцию метро «Проспект Мира – Кольцевая» закроют на вход

1 сентября с 5.30 до 11.00 станция метро «Проспект Мира – Кольцевая» будет закрыта на вход из-за праздника Курбан-байрам. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. Рядом с этой станцией находится Соборная мечеть. До 11 утра станция будет работать только на выход, за счет этого будет увеличена пропускная способность вестибюля и обеспечена безопасная перевозка гостей массового мероприятия, объясняют на предприятии.

На станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии будет организована работа мобильных кассиров.

Ранее сообщалось, что из-за большого наплыва людей в Мещанский район утром в пятницу некоторые школы задумались об отмене торжественных линеек 1 сентября. В мэрии Москвы заявили, что не будут вмешиваться и оставят этот вопрос н усмотрение школ. В частности, линейку на 4 сентября перенесла школа 2107, по последним данным, ее ученики отметят День знаний в Цирке Никулина на Цветном бульваре.