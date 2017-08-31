Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Стокгольме

На одной из центральных площадей Стокгольма вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, сообщает шведский телеканал SVT. В результате инцидента один сотрудник полиции был ранен в шею. «Полиция сообщила, что ранен ножом в шею полицейский и что задержан мужчина, известный полиции», — передал корреспондент SVT с места событий.

В полиции телеканалу сообщили, что мотивы нападавшего пока не установлены. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 10.42 по местному времени (11.42 мск). Полицейский доставлен в больницу, в каком он состоянии — не сообщается. Данных о том, что это был теракт, нет.