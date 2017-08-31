В Москве скоро могут построить пятую мечеть

В ближайшие годы в Москве может быть построена новая пятая для города мечеть, сказал агентству «Москва» муфтий Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбир Крганов. Он убежден, что четырех мечетей для столицы мало, городу нужны новые храмы. «Этот вопрос обсуждается, мы находим понимание, и, возможно, в ближайшем будущем некое решение о выделении участка и строительстве мечети для суннитов и шиитов уже созреет и будет принято, чтобы в ближайшие годы ее построить», - сказал он.

Власти Москвы он поблагодарил за выделение дополнительных площадок для намазов на Курбан-байрам 1 сентября в виде различных земельных участков и парка Сокольники. Крганов отметил, что специально из других регионов и стран в Москву на праздник мусульмане не приезжают и известно о большом количество московских мусульман и трудящихся в столице мигрантов. «Праздник будут отмечать в Москве сотни тысяч верующих. Это при том, что жители Подмосковья к нам не поедут, так как у них есть около 40 площадок в своем регионе», - добавил муфтий.