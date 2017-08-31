Из аптечных сетей отозваны две серии лидокаина после гибели двух человек

Росздравнадзор отозвал из аптечных сетей две серии лидокаина. По мнению ведомства, они могли вызвать анафилактический шок и привести к гибели двух пациентов - в Крыму и в Самарской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В частности, погибли пациенты 41 года и девяти месяцев. Смерть наступила в результате анафилактического шока при применении лекарств.

«В целях исключения связи между наступлением анафилактического шока и недоброкачественностью лекарственных средств Росздравнадзором организована экспертиза качества образцов указанных серий лекарственных препаратов "Лидокаин" и "Вода для инъекций", которая еще продолжается», - отметили в ведомстве.

Продажа данных лекарств на территории России приостановлена с 1 августа «в качестве превентивной меры и в соответствии с обязанностью держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов по недопущению причинения вреда жизни и здоровью».