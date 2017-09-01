Улюкаев сообщил о запрете отвечать журналистам

В Замоскворецком суде 1 сентября продолжился процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Суд планировал в этот день допросить свидетелей. Следствие пока заявило только одного свидетеля - главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, но пока нет никаких признаков того, что он явился в суд, отмечает корреспондент «Ведомостей». Секретарь суда сообщила перед началом заседания, что у нее нет данных о явке свидетелей. Прокуроры пришли, адвокаты в сборе, последним появился Улюкаев. Он сообщил, что приставы запрещают ему отвечать на вопросы журналистов.

Допрос свидетелей суд собирался начать еще на первом заседании по существу, 16 августа. Они в суд в этот день не явились, так что заседание было перенесено.

По версии обвинения, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев лично потребовал взятку у главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Это случилось на саммите в Индии, заявил в Замоскворецком суде один из прокуроров. По его словам, Сечин на это согласился, но обратился в ФСБ. Улюкаев на это заявил, что это была провокация взятки, а обвинение «основано на показаниях Сечина и Феоктистова» (тогдашнего начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, который перешел в госкомпанию в августе 2016 г. с должности замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ). По словам подсудимого, обвинение сфабриковано и базируется только на показаниях Сечина, который в действительности сам звонил Улюкаеву и звал в «Роснефть», чтобы рассказать о важном для компании и что-то показать. По его оценке, следствие при этом не сделало ничего, чтобы установить подлинные обстоятельства происшедшего.