Лидеры БРИКС приняли Сямэньскую декларацию

Лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР приняли Сямэньскую декларацию. Они провели встречу в Сямэне (Китай), главными темами которой стали ситуация в мировой экономике, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие, говорится на сайте Кремля.

Декларация руководителей стран БРИКС состоит из 68 пунктов и принята консенсусом.

В частности, лидеры БРИКС отметили положительные результаты сотрудничества: создание Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов БРИКС, разработка Стратегии экономического партнерства БРИКС, укрепление сотрудничества в области политики и безопасности.

Кроме того, в декларации подчеркивается, что «единственным долгосрочным решением кризиса в Сирии является инклюзивный политический процесс "по инициативе и под руководством при ведущей и определяющей роли" самого сирийского народа, гарантирующий суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии (...)». Лидеры стран БРИКС также осудили проведенное КНДР ядерное испытание.