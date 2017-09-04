Жириновский призвал сменить Лаврова за недостаточную жесткость

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня заявил, что России нужна более жесткая внешняя политика и другой министр иностранных дел вместо Сергея Лаврова.

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки, <…> сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», – передало слова Жириновского «РИА Новости».

Кого Жириновский видит преемником Лаврова, он не сказал.

Сергей Лавров возглавляет внешнюю политику России 13 лет – с 2004 г. Его уже трижды переназначали на этот пост. Лавров регулярно занимает вторую строчку в рейтингах популярности министров ВЦИОМа после министра обороны Сергея Шойгу.