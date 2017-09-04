«Интерфакс»: следствие по делу трех сотрудников ФСБ о госизмене продлено на полгода

Расследование дела о государственной измене, по которому проходят трое сотрудников ФСБ России и менеджер «Лаборатории Касперского», продлится еще минимум полгода. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что продление следствия связано «с большим объемом оперативно-следственных действий».

По делу о госизмене арестованы один из руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергей Михайлов, сотрудник этого же центра Дмитрий Докучаев, еще один неназванный сотрудник ФСБ, а также экс-глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Им вменяется статья 275 УК РФ (государственная измена).

По данным источников, они обвиняются в том, что передавали конфиденциальную информацию спецслужбам США.