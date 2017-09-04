Генпрокурор Финляндии стал фигурантом уголовного дела впервые в истории страны

Генеральному прокурору Финляндии Матти Ниссинену предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Он подозревается в ангажированности при приобретении услуг по повышению квалификации руководящих кадров прокуратуры, сообщил в понедельник портал телерадиовещания Yle.

«Это - беспрецедентный случай в Финляндии. Никогда раньше люди такого ранга не привлекались к уголовной ответственности», - отмечает портал.

Дело касается приобретения прокуратурой услуг повышения квалификации у компании брата Ниссинена Deep Lead Oy. Закупки проводились в 2007-2015 гг. на общую сумму в 74 000 евро.

Ниссинен был отстранен от должности в конце августа. Обязанности генерального прокурора на данный момент исполняет заместитель генерального прокурора Райя Тойвиайнен.