Минтранс направил в правительство доклад о безопасности в аэропорту Каира

Российский Минтранс по итогам проверки безопасности в аэропорту Каира направил в кабинет министров соответствующий доклад, передает ТАСС со ссылкой на министра Максима Соколова.

Министр уточнил, что необходимости в дополнительной проверке обеспечения безопасности в каирском аэропорту он не видит. Отвечая на вопрос о сроках возобновления авиасообщения с Египтом, Соколов отметил, что это «зависит от решения правительства».

Инспекция состоялась в конце июля. 4 сентября Соколов сообщил, что эксперты дали положительную оценку по одному из терминалов. Ранее российский вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что правительство примет решение о возобновлении авиасообщения с Египтом только после подтверждения уровня безопасности аэропортов этой страны специалистами.