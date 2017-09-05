Один человек погиб при падении башенного крана в Химках

Один человек погиб при падении строительного крана в Химках, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Информация о пострадавших разнится.

Так, источник в экстренных службах города подтвердил гибель одного человека, однако, по его словам, «трое пострадали». По предварительным данным, двое рабочих в настоящий момент заблокированы на высоте.

В пресс-службе минздрава Московской области сообщили, что после обрушения крана один человек погиб и двое пострадали. «Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения башенного крана в подмосковных Химках», – отметили там.

Ранее сообщалось, что подмосковный главк МЧС проверяет информацию о падении башенного крана в Химках, сообщили ТАСС во вторник. Башенный кран упал в ходе возведения в районе дома 64 по Молодежной улице в Химках, сказал сотрудник пресс-службы МЧС.