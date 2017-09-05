Поклонская ответила на обвинения в поддержке «террористической организации»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на заявление режиссера Алексея Учителя, который обвинил ее в поддержке и прикрытии новой «террористической организации». По словам Учителя, эта организация не имеет отношения «ни к российским традициям, ни к истинному православию», а интересует ее только дестабилизация общества, насилие и война. Стоит за ней Наталья Поклонская, которая «не скрывает, что поддерживает данные организации и обеспечивает им прикрытие», говорится в заявлении режиссера, выдержки из которого опубликовал «Дождь».

Поклонская заявила, что обвинения «в терроризме и иных смертных грехах» – это не новость, и напомнила, что на Украине ей вменяется организация террористического акта.

«Сегодня г-н Учитель со своим адвокатом, который все больше стремится стать самостоятельной политической фигурой, делая такие лживые и «громкие» заявления, находятся вне правового поля и элементарной человеческой порядочности - начиная от неудавшихся попыток наябедничать президенту до заведомо ложного обвинения в совершении особо тяжкого преступления», – написала депутат на своей странице «В контакте».

Поклонская добавила, что такие заявления должны быть подкреплены доказательствами, в ином случае – ей должны быть принесены публичные извинения. «И еще: чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят», – заключила депутат.

Заявление Алексея Учителя было сделано после того, как вчера в двери кинотеатра «Космос» в центре Екатеринбурга въехал «УАЗ», после чего в здании начался пожар. Водитель был задержан, это 39-летний Денис Мурашов, он состоит на психиатрическом учете.