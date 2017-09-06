Медицинские карты россиян сохранят с помощью блокчейна

Хранение электронных медицинских карт в России будет устроено по принципу блокчейна. Об этом на сессии по здравоохранению Восточного экономического форума заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Система будет устроена по принципу блокчейн. Она будет деперсонализирована, что позволит эти данные сохранить в полной безопасности. Ключ будет индивидуализированный», - сказала министр. По словам Скворцовой, сам человек будет определять, с кем он будет делиться своей медицинской информацией. «Это будет сопрягаться с выбором медицинской организации и лечащего врача», - добавила она.