Суд в 33 раза увеличил сумму взыскания с Гудкова по «делу Магнитского»

Мосгорсуд взыскал 100 000 руб. с бывшего российского парламентария Дмитрия Гудкова в пользу экс-следователя МВД России Павла Карпова, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление адвоката Романа Щербинина, представляющего интересы Карпова.

Карпов ранее подал в суд иск из-за того, что Гудков в эфире телепрограммы НТВ «Железные леди» в 2013 г. обвинил бывшего следователя в причастности к похищению 5,5 млрд руб. и смерти Магнитского. Помимо этого парламентарий утверждал, что Карпов якобы купил на украденные деньги дорогие автомобили, элитную квартиру и недвижимость за границей.

Щербинин утверждает, что оснований для удовлетворения иска не было, так как он в эфире телепередачи ничего не утверждает, а говорит в вопросительной форме, желая уточнить информацию.

В прошлом году Пресненский суд Москвы оставил требования Карпова без удовлетворения, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение и направил гражданское дело на новое рассмотрение.