Синоптики предупредили москвичей о грозе и штормовом ветре

В Москве и Подмосковье в ближайшее время ожидается гроза и штормовой ветер до 17 м/с, сообщило в среду Главное управление МЧС России по столице. «Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных явлениях: в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22 часов 6 сентября местами в Московской области и Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во время грозы возможно затруднение движения транспорта, увеличение числа ДТП и повреждений разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводом. «ГУ МЧС России по Москве настоятельно рекомендует по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - говорится в сообщении.