Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела

Минкультуры России отозвало иск о взыскании свыше 160 млн руб. с экс-замминистра ведомства Григория Пирумова и других фигурантов дела о хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Александра Сергеева.

«Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, отозвало гражданский иск, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб», - пояснил он.

7 сентября Дорогомиловский суд Москвы назначил на 21 сентября слушания уголовного дела в особом порядке. Ранее обвиняемые признали свою вину.