Рогозин прокомментировал интерес Израиля и Сирии к российским «Терминаторам»

Вице-премьер России, куратор ОПК Дмитрий Рогозин прокомментировал интерес Сирии и Израиля к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор». «Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина», - написал он на своей странице в Facebook.

Об интересе военных Израиля и Сирии к «Терминаторам» накануне сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко. В России она будет принята на вооружение в этом году.

Минобороны Росси подписало контракт на поставку БМПТ «Терминатор» в ходе форума «Армия-2017» в конце августа, напоминает ТАСС. Общая сумма соглашений, заключенных тогда военным ведомством с «Уралвагонзаводом», превысила 24 млрд руб.

Основное назначение «Терминаторов» заключается в прикрытии танков от пехоты и гранатометчиков противника. Машина оснащена двумя автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм и спаренным с ними пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм.