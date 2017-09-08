В аэропорт Майами проник вооруженный ножом мужчина

В аэропорт Майами проник мужчина с ножом, сообщает телеканал ABC. По его данным, неизвестный пытался проникнуть на крышу здания терминала J. Очевидцы рассказали телеканалу, что мужчина, скорее всего, находился под действием алкоголя и вел себя нерационально.

По данным издания Miami Herald, прибывшие в аэропорт сотрудники полиции ранили вооруженного ножом мужчину. Он доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Уточняется, что угрозы или опасности для пассажиров и сотрудников аэропорта в данный момент нет.

«Инцидент, связанный с нарушением безопасности, с участием одного подозреваемого произошел в MIA. Ситуация под контролем. Терминал J временно закрыт», — говорится в сообщении аэропорта в Twitter. О мотивах мужчины пока не сообщается.