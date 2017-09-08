Сбивший пешеходов депутат был инициатором «закона о трезвости»

Народный депутат Якутии и гендиректор автосалона «Коми» Николай Румянцев сбил трех пешеходов на 23-м км трассы Якутск — Намцы, сообщает портал SakhaToday со ссылкой на УГИБДД республики. Инцидент произошел вечером 7 сентября. Один из пешеходов скончался от полученных травм, двое других госпитализированы.

В крови Румянцева было 0,85 промилле алкоголя. Он заявил, что вовремя не заметил пешеходов из-за дождя и отсутствия уличного освещения.

Якутское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На сайте Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) сообщается, что Николай Румянцев в 2014 г. был одним из инициаторов «закона о трезвости» в регионе. С 1 января 2015 г. в Якутии запрещена розничная продажа алкоголя во всех торговых точках кроме специализированных магазинов.