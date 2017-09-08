Литва предложила Евросоюзу создать «военный Шенген»

Литва призывает Евросоюз создать «военную Шенгенскую зону» для оперативного перебрасывания войск по территории Европы, сообщает министерство обороны страны.

«Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру», - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, этот «проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО».

Инициатива о создании «военного Шенгена» обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Основное внимание участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 г. Еврокомиссия планирует выделить на оборону 500 млн евро.