Прокуратура направила в суд дело вымогателей, причастных к истории на Родчельской улице

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 россиян в возрасте от 29 до 64 лет, которые обвиняются в вымогательстве с применением насилия, совершенном организованной группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательствами денежных средств у столичных коммерсантов. В частности, в декабре 2015 г. сообщники вымогали 8 млн руб. у владельца ресторана на Родчельской улице. Также они вымогали 10 млн руб. у гендиректора крупного акционерного общества.

Участники организованной группы были задержаны в августе 2016 г. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. После вручения им обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.