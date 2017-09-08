Дома у замдиректора департамента Минкавказа идут обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома у заместителя директора департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства по делам Северного Кавказа Ренольда Рубинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Обыски проводятся дома у Рубинова, они связаны с деятельностью его семьи», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что следственные мероприятия не связаны с работой Рубинова в министерстве.

Ранее анонимный Telegram-канал Mash сообщил, что обыски проходят в двух московских квартирах Рубинова. Как отмечает Life, причиной обысков стало дело о незаконной миграции, связанное с ФОП «Измайлово».