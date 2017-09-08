Мединский подтвердил отзыв иска к фигурантам «дела реставраторов»

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил, что ведомство отозвало свой иск о взыскании ущерба с обвиняемых по «делу реставраторов».

«Сумма выплачена давно и полностью», - сказал министр.

В пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу»: «7 сентября в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении лиц, обвиняемых в хищении денежных средств при реставрации культурных объектов, в Дорогомиловском районном суде города Москвы министерство культуры России отказалось от предъявленного им гражданского иска в связи с полным возмещением материального ущерба».

Дорогомиловский суд 21 сентября приступит к рассмотрению по существу «дела реставраторов». По словам адвокатов, процесс пройдет в особом порядке судопроизводства. Особый порядок предусматривает признание вины фигурантами, назначение им наказания в размере не более двух третей от максимально возможного срока и вынесение приговора без исследования доказательств по делу.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО «Линнит-консалт» Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 000 руб.