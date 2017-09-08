Председатель парламента Молдавии обвинил президента в превышении полномочий

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что президент Игорь Додон превышает полномочия верховного главнокомандующего вооруженными силами, запрещая военным участвовать в учениях за рубежом. Так Канду прокомментировал подписанный Додоном приказ запретить молдавским военным выезжать за рубеж без его предварительного согласия.

«Президент превышает свои полномочия, запрещая нашим военным участвовать в учениях за рубежом. Он также неправильно понимает свои обязанности верховного главнокомандующего», - сказал спикер, представляющий Демократическую партию, которая контролирует правящую проевропейскую коалицию в парламенте. Канду пообещал, что эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании высшего совета безопасности страны.

Додон подписал приказ после того, как правительство вопреки его запрету отправило молдавский контингент на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident.

Президент подчеркнул, что армия нейтральной по конституции Молдавии не должна принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой любого военного блока.

Военнослужащие армии Молдавии 8 сентября прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident - 2017 во Львовскую область Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы учений Антон Миронович. Активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2500 военнослужащих из 15 стран.