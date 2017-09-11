Жириновский подтвердил намерение ЛДПР участвовать в президентских выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерение партии участвовать в выборах президента в 2018 г.

На вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, он ответил: «Тысячу раз говорили – пойдем».

По мнению Жириновского, «каждая партия, если не участвует в выборах, она не нужна».

«Обязательно [будем участвовать], сто раз говорили, программа опубликована, тезисы во всяком случае. Хоть кампания не объявлена, но мы тезисы стараемся через газету нашу довести до наших сторонников», – сказал он.