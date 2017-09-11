Украинцы в полтора раза чаще стали ездить в Россию в 2017 году

В первом полугодии 2017 г. на 56,1% выросло количество украинских туристов в Россию и на 45,4% сократилось количество выехавших в Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные государственной пограничной службы Украины.

Погранслужба зафиксировала 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Наибольшее количество украинцев за этот период выехало в Польшу - 4,341 млн, что на 45,4% меньше против первого полугодия 2016 г., свидетельствуют данные госпогранслужбы.

Топ-3 стран, куда выезжали украинские граждане за этот период, замыкает Венгрия - 1,447 млн, что на 6,7% больше прошлогоднего показателя.

По данным госпогранслужбы, за первое полугодие на Украину всего въехало 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше показателя прошлого года.

На 55,3% возросло количество въехавших на Украину белорусов - до 1,048 млн за первое полугодие. Это 16,6% всех иностранцев, пересекших границу Украины. Треть всех иностранцев, которые въехали на Украину за указанный период, - граждане Молдовы (2,013 млн). Эта цифра несущественно отличается от прошлогодних данных за этот же период - на 1,3% больше. Число туристов из России увеличилось на 4% до 620 280.