Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Умерла депутат Государственной думы России Ирина Евтушенко, сообщается на сайте Сибирского государственного медицинского университета, где она возглавляла кафедру акушерства и гинекологии. Политику было 60 лет. В сообщении на сайте вуза коллектив университета выражает соболезнования родным и близким.

Евтушенко имела звание доктора медицинских наук, занималась педагогической деятельностью и практической медициной. Она стала депутатом Госдумы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов от «Единой России».

По данным «РИА Томск», причиной смерти стало онкологическое заболевание.