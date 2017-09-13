В Москве сгорела квартира осужденного за экстремизм журналиста РБК Соколова

В Москве сгорела квартира журналиста РБК Александра Соколова, осужденному за экстремизм на 3,5 г. колонии. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Возгорание произошло 1 августа.

«В результате пожара сгорели документы, личные вещи, мебель, сообщила мать журналиста Наталья Соколова. Как установили в МЧС, причиной возгорания стали внешние факторы», - говорится в сообщении в соцсети.

Мать журналиста Наталья Соколова заявила, что в МЧС «хотят все списать на "случайно залетевший в окошко непотушенный окурок", то есть неумышленный поджог». Она отмечает, что створка окна оставалась приоткрытой максимум на 15 см, а ветер 1 августа, когда произошел пожар, дул в противоположную сторону.