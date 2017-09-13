Роспотребнадзор назвал число абсолютно здоровых детей в России

Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%, у более половины школьников есть хронические заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а хронических болезней – в два раза.

«Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10-12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней – в два раза. Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни», — заявили в ведомстве.