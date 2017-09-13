Председатель Еврокомиссии предложил ввести евро во всех странах Евросоюза

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложил ввести евро на всей территории Европейского союза.

Выступая с ежегодным посланием в Европарламенте, он заявил, что на единую европейскую валюту необходимо перейти всем странам ЕС, включая восточноевропейские, среди которых - страны с нестабильной экономикой, такие как Болгария и Румыния, а также критично относящиеся к политике европейского единства Польша и Венгрия.

Юнкер предложил создать новую программу, по которой странам будет предоставлена техническая и финансовая помощь для перехода на единую европейскую валюту, пишет Independent.

В настоящее время в еврозону входят лишь 19 из 28 стран Евросоюза.

Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри ЕС. По его мнению, необходимо разработать стратегию, которая обеспечит конкурентоспособность европейской промышленности. Следует также создать новую структуру, которая будет следить за соблюдением единых стандартов на рынках труда стран ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Юнкер призвал к укреплению торговых отношений с партнерами ЕС и заявил, что до 2019 г. Евросоюз намерен заключить торговые соглашения с Австралией и Новой Зеландией.