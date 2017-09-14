Источник «Интерфакса» сообщил, что более 90% звонков о минировании поступило с Украины

Практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По итогам технических исследований, более 90% таких звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины, сказал собеседник агентства.

Кроме этого, по его словам, фонетический анализ сообщений позволил также сделать вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству.

Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Москве.

В 17 российских городах, в том числе в Москве, на данный момент правоохранительными органами проверяется информация об угрозе взрыва на более чем 190 объектах с массовым пребыванием людей. Сообщения о минировании имеют анонимный характер. Ни одно из этих обращений не подтвердилось.