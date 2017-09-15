У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски

Обыски прошли у заместителя начальника полиции по Красноярскому краю Эдуарда Хавабу, сообщает ТАСС .

«В рамках дела о коррупции двух полицейских, подозреваемых в получении взятки, у Хавабу проведены обыски, они прошли и на рабочем месте, и дома», - сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что замначальника полиции не имеет статуса подозреваемого.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю и оперуполномоченного угрозыска по подозрению в получении крупной взятки. Полицейских и 34-летнего посредника, передавшего взятку, задержали сотрудники управления ФСБ. В ГУ МВД по данному факту была начата служебная проверка.

Ранее на канале YouTube появился видеоролик «Красноярск + криминал = коррупция», где Хавабу обвиняется в создании криминальной группировки из числа сотрудников правоохранительных органов, которая занималась рейдерскими захватами предприятий, покровительством бутлегерам и лицам, занимающимся незаконным обналичивании средств, крышеванием игорного бизнеса. «Правой рукой» Хавабу назван задержанный ранее замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Абаковский.